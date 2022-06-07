Бесчастных вспомнил свой уход из «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Владимир Бесчастных прокомментировал свой уход из клуба.

«Если тебе в Спартаке говорят, что ты не нужен, то что делать? Я тогда руководствовался тем, что наконец-то смогу играть в команде, которая в Москве, что я буду дома. Я стал не нужен в Спартаке, и мне пришлось уйти», — приводит слова Бесчастных «Спорт-Экспресс».

По мнению бывшего футболиста, после его ухода с команды, в клубе не появлялись игроки такого класса, какие были у «красно-белых» в те времена.

У Владимира Бесчастных было несколько приходов в «Спартак», последний раз он покинул московскую команду в 2002 году.