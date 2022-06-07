Нобоа отреагировал на возможное назначение Федотова в ЦСКА

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа прокомментировал слухи о том, что главный тренер команды Владимир Федотов в ближайшее время может возглавить ЦСКА.

«По поводу перехода Владимира Федотова в ЦСКА я не знаю, ничего не слышал, у меня отпуск, я сейчас в Эквадоре», — сказал Нобоа Metaratings.ru.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что 7 июня ЦСКА объявит о назначении Федотова главным тренером команды. В прошедшем сезоне-2021/22 специалист привёл «Сочи» к первым серебряным медалям в своей истории.

ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого финишировал на пятом месте в турнирной таблице РПЛ.