Пейчинович собирается завершить карьеру

Защитник воронежского «Факела» Неманья Пейчинович рассматривает вариант завершения карьеры.

«РБ Спорт» сообщает, что сербский футболист уехал на родину в отпуск. Перед этим у Пейчиновича был разговор с боссами «Факела» по поводу нового контракта, но защитник попросил дать ему время для размышления над своим будущим.

В минувшем сезоне 34-летний игрок принял участие в 23 матчах Футбольной национальной лиги, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

«Факел» по итогам сезона 2021/22 занял второе место в ФНЛ, набрав 74 очка в 38 встречах, и вышел в элитный российский дивизион.