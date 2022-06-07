Агент Агаларова считает, что Азербайджан – не место для лучшего бомбардира РПЛ

Александр Маньяков, агент, представляющий интересы форварда «Уфы» Гамида Агаларова, считает, что его клиент не должен продолжать карьеру в азербайджанском «Сабахе».

«Это абсолютно не тот чемпионат, куда надо идти после того, как ты стал лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги», — цитирует Маньякова Metaratings.

Агент добавил, что этот переход маловероятен, потому что «Сабах» не сможет заплатить запрашиваемую сумму за Агаларова. А, во-вторых, у Агаларова есть амбиции играть в более сильным чемпионате, чем азербайджанский.

21-летний Агаларов стал лучшим бомбардиром чемпионата России. Он сыграл 31 матч в Российской премьер-лиге и забил 20 голов.