Широков выбрал новый клуб для Агаларова

Бывший игрок сборной России Роман Широков поделился мнением о том, в каком клубе может заиграть форвард «Уфы» Гамид Агаларов.

«В какой топ-клуб его сейчас взять? Везде вакансии забиты. Навскидку — ЦСКА и «Краснодар», — заявил Широков «Чемпионату».

По мнению эксперта, нет гарантии, что футболист заиграет в ЦСКА, потому что там всегда габаритные форварды. Можно выбрать «Краснодар», но торопиться не стоит, лучше еще какой-то промежуточный шаг сделать перед трансфером в один из лучших клубов России.

Ранее «Уфа» заявила, что хочет продать 21-летнего нападающего и ждет предложений от всех команд.