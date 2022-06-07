Смородская: Миранчуку не стоит возвращаться в Россию

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала будущее полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

Смородская сказала порталу «РБ Спорт», что Миранчуку рано рассматривать предложения из не топ-5 лиг, есть вера в него. Ему нужно время, необходимо попробовать найти себя в Италии. В России игроку делать нечего.

Ранее появились слухи о том, что Миранчук может покинуть «Аталанту» на правах аренды с последующим выкупом, но в клубе опровергли эту информацию, заявив, что пока не ведут никаких переговоров по российскому игроку.

В минувшем сезоне 26-летний полузащитник сыграл в 25 играх, забил два гола и сделал пять голевых передач.