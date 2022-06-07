Крыховяк: «Я должен вернуться в Россию и начать подготовку к новому сезону»

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк подтвердил, что вернётся в команду после аренды в АЕКе.

В интервью польскому изданию Sport.pl он заявил, что не знает, как всё сложится дальше, но на данный момент он должен вернуться в Россию и начать там подготовку к новому сезону.

Напомним, с начала спецоперации России на Украине поляк выступил инициатором, чтобы легионеры «Краснодара» воспользовались правом УЕФА, и покинули команду без последствий. В марте Крыховяк перешёл в греческий АЕК, в котором выступал до конца сезона-2021/22. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.