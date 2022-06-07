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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Спор о месте проведения Суперкубка-2022 сделал его полноценным трофеем

07 Июня 2022 • 19:13 Комментировать (1)

В последние дни активно идут разговоры о месте проведения матча за Суперкубок. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Примерно через месяц должен состояться матч за Суперкубок России, в котором сыграют чемпион страны «Зенит» и обладатель Кубка «Спартак». Хотя до игры осталось не так много времени, пока непонятно, где она пройдёт. По данным СМИ, кандидатов было много: Нижний Новгород, Казань, Калининград, Екатеринбург, Сочи, Москва и Санкт-Петербург. Судя по всему, побеждает именно город чемпиона страны.

Удивительно, но вдруг само место проведения турнира стало самостоятельной интригой. Города борются за возможность провести статусный матч, тем более что состав участников в этот раз особенный. И всё же любопытнее всего в этой ситуации поведение самих клубов.

В «Зените» намекают, что матч за Суперкубок должен пройти в Санкт-Петербурге. Это должна быть некая компенсация за то, что у города отобрали финал Лиги чемпионов. В «Спартаке» же требуют организовать матч на нейтральном поле. На этот аргумент в «Зените» в общем-то резонно отвечают, что питерцы много раз проводили матчи за Суперкубок в Москве, и это не вызывало возмущения.

На самом деле спор о месте проведения этого матча открывает сразу несколько интересных тем. Почему, по данным СМИ, в гонке лидирует Санкт-Петербург? Объясняется это экономическими соображениями. Якобы доход от матча на арене «Зенита» будет превышать те деньги, которые можно заработать в Нижнем Новгороде. Можно было провести встречу в «Лужниках», но там в это время должен будет пройти концерт, что уже лишает московскую арену возможности.

С одной стороны, хочется похвалить РФС за экономический подход. Мы давно говорим, что футбол должен вставать на бизнес-рельсы, а в текущих реалиях особенно важно, чтобы клубы зарабатывали сами. С другой стороны, логично задать вопрос, почему не провести всё же Суперкубок в «Лужниках», но  просто в другую дату? В предстоящем сезоне еврокубков всё равно нет, так что найти окошко для матча можно было бы.

Кроме того, есть ещё вопрос, назовём так, социальный. Матч «Зенит» – «Спартак» вызывает интерес по всей стране. Матчи чемпионата и кубка между соперниками проходят в Санкт-Петербурге или Москве, что логично. Однако выставочную встречу, коей мы привыкли считать Суперкубок, можно было провести где-то в регионе, чтобы подарить праздник местным любителям футбола. РФС же ставит во главу угла финансовый вопрос. Это не хорошо и не плохо, это просто важный штрих в отношении приоритетов организации.

У клубов же своя история. «Зенит» хочет играть дома, «Спартак» не в восторге от матча в Санкт-Петербурге и настаивает хотя бы на нейтральном поле. В целом это значит, что оба клуба настроены серьёзно накануне предстоящего матча и хотят по возможности получить преимущество или лишить его соперника. То есть Суперкубок, который всё же всегда считался выставочным турниром, полуофициальным трофеем, в этот раз воспринимается как важный матч сезона.

В завершившемся сезоне большое значение наконец-то получил кубок страны. Теперь вот клубы всерьёз подходят к матчу за Суперкубок. И вот эта смена отношения очень важна. Чем больше будет важных турниров и трофеев, чем серьёзнее клубы будут относиться к каждому матчу, тем лучше будет для всего нашего футбола. Нам пока далеко до то того, чтобы проводить стыки между РПЛ и ФНЛ на переполненных «Лужниках», но стремиться надо именно к такому интересу. Двигаться к этому надо шаг за шагом – делая даже из матча за Суперкубок шоу и полноценный интригующий матч.

Роман Андреев

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