ЦСКА, «Зенит», «Сочи» и «Нижний Новгород» примут участие в «Кубке Пари Премьер»

Товарищеский турнир «Кубок Пари Премьер» между российскими клубами пройдёт в Санкт-Петербурге с 21 июня по 7 июля.

Участниками соревнований стали чемпион России сезона-2021/22 «Зенит», серебряный призёр РПЛ «Сочи», ЦСКА (5) и «Нижний Новгород» (11).

Информация о продаже билетов будет опубликована дополнительно.

В прямом эфире встречи с участием сине-бело-голубых покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Напомним, после этого турнира будет разыгран Суперкубок России. Трофей разыграют «Спартак» и «Зенит». Встреча запланирована на 9 июля, а место проведения остаётся под вопросом.

Расписание «Кубок Пари Премьер»

21 июня. 20:00 «Зенит» — «Нижний Новгород» («Смена»)

25 июня. 20:00 «Сочи» — «Зенит» («Смена»)

29 июня. 20:00 ЦСКА — «Зенит» («ВЭБ Арена»)

1 июля. 20:00 «Нижний Новгород» — «Сочи» («ВЭБ Арена»)

4 июля. 20:00 ЦСКА — «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»)

7 июля. 20:00 «Сочи» — ЦСКА («ВЭБ Арена»)