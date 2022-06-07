Ребров рассказал о ситуации с уходом Жиго и Бакаева

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился информацией об уходе защитника Самуэля Жиго и полузащитника Зелимхана Бакаева.

«По Жиго было время подготовиться, клуб проводил какие-то мероприятия, потому что было понятно с зимы, что он уйдет. Что касается Бакаева, все понимали ситуацию, неизвестно, останется он, не останется», — приводит слова Реброва ТААС.

Функционер «Спартака» рассказал, что об уходе Бакаева из команды стало известно только после финала Кубка России. Всегда тяжело расставаться с людьми, но жизнь продолжается. Какие-то приобретения обязательно будут.