Билялетдинов хочет, чтобы матч за Суперкубок России состоялся в «Лужниках»

Бывший полузащитник сборной России и «Локомотива» Динияр Билялетдинов поделился мыслями, где должен пройти матч за Суперкубок России.

«Было бы супер, если бы клубы договорились провести матч в «Лужниках». А если нет, то надо искать нейтральное поле», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

Бывший футболист отметил, что матч за Суперкубок вызовет огромный интерес со стороны зрителей. Билялетдинов считает, что с экономической точки зрения выгодно будет провести матч в «Лужниках». Но, возникает ситуация, при которой, московская команда будет играть в Москве.

В матче за Суперкубок России сойдутся «Спартак» и «Зенит». Встреча запланирована на 9 июля.