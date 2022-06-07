Ребров прокомментировал переход Свинова в «Факел»

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о переходе голкипера «красно-белых» Ильи Свинова в «Факел» на правах аренды.

«Почему Свинов не дебютировал в «Спартаке»? Если бы травма какая-то, то да, появился бы хоть какой-то шанс. Но сейчас уже «Факел» не в ФНЛ, а в Премьер-лиге. Естественно, теперь этот вариант для всех интересен», — передает слова Реброва «Спорт-Экспресс».

Представитель «Спартака» заявил, что Свинова для команды выбирал лично он, и не собирается отказываться от этого. По остальным легионерам все просто, никого уговаривать не пришлось, все собрались и решили остаться.