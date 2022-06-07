Караев — о переходе в «Торпедо»: Как узнал об интересе, сразу «загорелся»

Нападающий «Торпедо» Давид Караев поделился эмоциями от перехода в новый клуб.

«Я испытываю самые положительные эмоции! Я стал игроком клуба с большой историей — для меня это большая ответственность перед болельщиками «Торпедо», — приводит слова Караева официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что как только узнал об интересе со стороны «Торпедо», то сразу захотел перейти в этот клуб. Одним из важных факторов является то, что московская команда вышла в Российскую премьер-лигу по итогам сезона 2021/22, занял первое место в ФНЛ.

Давид Караев сыграл в 39 встречах за «СКА-Хабаровск» в минувшем сезоне, в которых забил 14 мячей с учетом всех турниров.