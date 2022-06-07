Гаджиев назвал тренера, который подойдёт «Динамо»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев сказал, кто, по его мнению, должен возглавить московское «Динамо».

«В данной ситуации, в которой «Динамо» оказалось, мне кажется, Карпин бы подошел. Он достаточно близок во взглядах со Шварцем», — цитирует Гаджиева Sport 24.

Помимо этого, эксперт заявил, что если ориентироваться на российских специалистов, то еще есть наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин, который отлично работает с молодежью.

Валерий Карпин является главным тренером национальной сборной России и «Ростова». Под его руководством ростовский клуб завершил сезон РПЛ на девятом месте.