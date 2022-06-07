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Широков положительно оценил возможное проведение матча за Суперкубок России на «Газпром Арене»

07 Июня 2022 • 18:02 Комментировать

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Роман Широков заявил, что домашний стадион петербургского клуба идеально подойдёт для Суперкубка России.

«Решение провести матч на «Газпром Арене» можно назвать адекватным, учитывая то, сколько может вместить этот стадион. Все остальные арены вмещают в два раза меньше», — цитирует Широкова «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок считает, что решение по месту проведения встречи нужно было оглашать заранее, тогда не возникло бы лишних вопросов о предвзятости. Теперь для такой вывески нужно выбирать самый большой стадион в стране.

«Спартак» и «Зенит» разыграют трофей Суперкубка России 9 июля. Ранее руководство «красно-белых» предложило провести матч в «Лужниках» на фоне слухов о возможном выборе Санкт-Петербурга в качестве города для встречи.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Роман Широков Суперкубок России Газпром Арена
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