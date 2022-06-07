Пресс-служба «Спартака» опубликовала в телеграм-канале подборку фотографий с отдыха игроков команды.

На фото представлены Виктор Мозес, Наиль Умяров, Александр Соболев, Леон Классен, Никита Чернов и Даниил Хлусевич.

Напомним, в сезоне-2021/22 «Спартак» занял 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Под руководством Паоло Ваноли «красно-белые» завоевали Кубок России впервые с сезона-2002/03.

Чемпионом России в четвёртый раз подряд стал «Зенит». Вторым финишировал «Сочи», а тройку лучших замкнуло «Динамо». Из Премьер-лиги вылетели «Рубин», «Арсенал» и «Уфа».