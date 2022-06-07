Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном назначении главным тренером армейцев Владимира Федотова.

- В СМИ пишут о скором назначении Владимира Федотова главным тренером ЦСКА. Как отнеслись бы к такому назначению?

- Отрицательно. Я не понимаю руководство клуба. Ну, один год у Федотова получилось завоевать со своей командой серебро. Вдруг она выскочила на второе место. Значит, он великий тренер что ли? Да, у Федотова получилось. Он работал с пацанами, которые были на колоссальном подъеме, на ажиотаже. У них пошла игра. А в следующем сезоне, если бы Федотов остался, уверен, они бы откатились вниз в турнирной таблице. Вот так сейчас получится с армейцами. В ЦСКА игроки более высокого уровня, чем в «Сочи». С ними по-другому надо работать. Они знают, чего хотят, что могут. А Федотов неопытный тренер. Просто получилось у него удачно. Но куда смотрит руководство ЦСКА? Там думают, раз он занял второе место, значит, приведет команду к чемпионству в следующем сезоне? Это несусветная глупость. Посоветовались бы с кем-нибудь. Нельзя такие вещи делать. Загубят команду совсем. ЦСКА будет десятым с его приходом.

- Но если смотреть на тренерскую карьеру Владимира Федотова, за пять лет он прошел путь от ассистента в «Оренбурге» до еврокубков и статуса одного из лучших тренеров России.

- Есть такой момент. Но я не верю в такой сумасшедший прыжок тренера. Вдруг, ни с того, ни с сего он занимает второе место. Не бывает такого в футболе. Должна быть какая-то стабильность.

- Вас смущает, что у Федотова нет опыта работы в топ-клубах?

- Конечно. Но если он поработал в команде низшей лиги – это уже хорошо. Если бы Березуцкие с этого начинали, они бы выросли в классных тренеров. Тренер должен быть педагогом, но этому не научишь. Он должен уметь работать в коллективе, и с каждым человеком. Должен изучать характер каждого футболиста. А футболисты – это страшное дело. Почему я не пошел работать тренером? Потому что я бы с ними разговаривал только матом. Вы не представляете, как с ними трудно работать. Одного надо погладить, другого нахлестать, третьего не поставил на игру – он обиделся. И санкции к ним сейчас не применишь.

- Вам нравится футбол, который Федотов поставил «Сочи»?

- Да, нравится. Пацаны бегали, работали. Но насколько их хватит в следующем сезоне трудно сказать. Беготня когда-то заканчивается, у каждого свои амбиции. Начинаются междоусобицы, группировки и все такое. В команде происходит разлад и никакой игры не получается. А в ЦСКА надо работать с игроками высокого уровня, которые что-то значат в футболе.

- У него не будет авторитета среди игроков ЦСКА?

- Конечно.

- Если Федотов придет в ЦСКА, он будет менять игру команды?

- А как ее менять, если он будет работать с тем, что есть? Может, у него есть свои мысли по поводу построения игры команды. Но, возможно, это не подходит игрокам и они не смогут реализовывать его идеи. Нужно исходить из того, что футболист умеет делать на поле. Так делали все великие тренеры.

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- Как бы отнеслись к тому, если бы Федотов взял в ЦСКА некоторых игроков из «Сочи»?

- Таких примеров знаете сколько было? Игроки пропадали, и команда пропадала.

- То есть вы не верите, что кто-то из игроков «Сочи» мог бы помочь ЦСКА.

- Нет. Если вы спросите, кого бы я взял из «Сочи», я не отвечу - сам не знаю. Настолько все сложно и взаимосвязано.

Елена Григорьевская