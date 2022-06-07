Ребров ответил на вопрос об освоении новой должности в клубе

Технический координатор «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о работе вне футбольного поля.

«Как себя чувствую на новой должности? Более уверенно, чем думаю. Но, естественно, еще непривычно», — приводит слова Реброва «Спорт-Экспресс».

Представитель «красно-белых» рассказал о том, что участвует в селекционной работе клуба, стараясь выполнять все задачи спортивного директора Лука Каттани, но пока тяжело.

Вратарь Артём Ребров защищал цвета «Спартака» с 2011 по 2021 год. В октябре прошлого года он сообщил о приостановлении игровой карьеры и о переходе на работу в структуре клуба. Через месяц после этого голкипер заявил о завершении карьеры.