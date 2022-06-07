Губерниев заявил, что может сам возглавить «Спартак»

Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал возможное назначение Курбана Бердыева на пост наставника «Спартака».

Губерниев сказал «Спорт-Экспрессу», что в нынешней ситуации, когда в РПЛ практически не осталось зарубежных тренеров, может произойти все что угодно. «Спартак» может возглавить Валерий Карпин или Сергей Юран.

«Даже я могу возглавить «красно-белых», но это вряд ли», — добавил ведущий.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев покинул «Кайрат» и может возглавить тульский «Арсенал», но сам специалист не подтвердил данную информацию о новом месте работы.

В «Спартаке» неоднократно заявляли о доверии к главному тренеру Паоло Ваноли. По словам представителей клуба, итальянец продолжит работу в следующем сезоне.