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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Геркус назвал подходящий стадион для матча за Суперкубок России

07 Июня 2022 • 17:11 Комментировать

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Суперкубок России нужно провести в «Лужниках».

«Считаю, что нужно играть в «Лужниках». Этот стадион — нейтральная территория. Национальный стадион», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

По мнению функционера, вариант с проведением жеребьевки для выбора стадиона не нужно рассматривать, ведь мало кто сможет поверить в нейтральность результата.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Суперкубка страны может пройти в Санкт-Петербурге. Трофей разыграют между собой победитель РПЛ «Зенит» и клуб, который завоевал Кубок России — «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Суперкубок России Илья Геркус
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