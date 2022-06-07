Геркус назвал подходящий стадион для матча за Суперкубок России

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что Суперкубок России нужно провести в «Лужниках».

«Считаю, что нужно играть в «Лужниках». Этот стадион — нейтральная территория. Национальный стадион», — приводит слова Геркуса «РБ Спорт».

По мнению функционера, вариант с проведением жеребьевки для выбора стадиона не нужно рассматривать, ведь мало кто сможет поверить в нейтральность результата.

Ранее сообщалось, что розыгрыш Суперкубка страны может пройти в Санкт-Петербурге. Трофей разыграют между собой победитель РПЛ «Зенит» и клуб, который завоевал Кубок России — «Спартак».