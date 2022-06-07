Агент футболиста «Спартака» Педро Роши Бернард эксклюзивно для «Евро-Футбол.Ру» рассказал о будущем своего клиента.

«Слова спортивного директора «Спартака» о том, что «Атлетико Паранаэнсе» не будет выкупать моего клиента? Знаете, я думаю, что все спешат, я видел в прессе информацию совсем другую, но все это пока не имеет отношения к делу. Педро отрабатывает свой контракт с клубом, мы посмотрим, что будет в июле, когда у него закончится контракт. Впереди у него важные матчи. Сейчас и правда рано говорить о каком-то решении», — сказал агент.

Напомним, что бразильский форвард выступал за «Атлетико Паранаэнсе» на правах арендного соглашения. В десяти матчах бразильского чемпионата Педро Роша отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

Ранее мы сообщили о том, что бразильский клуб не будет выкупать форварда у «Спартака».