Горшков заявил, что не приветствует переходы игроков в стан принципиального соперника

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал трансферы между «Спартаком» и петербургским клубом.

«Как я отношусь к переходам игроков «Спартака» в «Зенит»? Это всегда не очень приветствуется. Не понимаю такие трансферы, но, с другой стороны, футболисты относятся профессионально к своему делу», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, в настоящее время это нормальная практика. В Испании, например, футболисты переходят из «Реала» в «Барселону».

Ранее сообщалось, что воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев согласовал условия трехлетнего контракта с «Зенитом».