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Горшков заявил, что не приветствует переходы игроков в стан принципиального соперника

07 Июня 2022 • 17:02 Комментировать

Бывший футболист «Зенита» Александр Горшков прокомментировал трансферы между «Спартаком» и петербургским клубом.

«Как я отношусь к переходам игроков «Спартака» в «Зенит»? Это всегда не очень приветствуется. Не понимаю такие трансферы, но, с другой стороны, футболисты относятся профессионально к своему делу», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, в настоящее время это нормальная практика. В Испании, например, футболисты переходят из «Реала» в «Барселону».

Ранее сообщалось, что воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев согласовал условия трехлетнего контракта с «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Горшков РПЛ Зелимхан Бакаев
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