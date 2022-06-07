Московское «Торпедо» объявило о первом летнем трансфере. Команда подписала контракт с форвардом Давидом Караевым.

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о том, что контракт с футболистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

27-летний Караев начал профессиональную карьеру в «СКА-Энергии». После чего он успел поиграть в симферопольской «Таврии», «Нефтехимике», «Армавире», «Химках» и «Урале».

В прошедшем сезоне российский футболист сыграл 39 матчей за «СКА-Хабаровск», в которых отметился 14 голами и отдал четыре результативных передачи. Его контракт с командой истекал 30 июня этого года.