Экс-игрок «Зенита» Горшков: Бакаев вытеснит Малкома

Бывший полузащитник «Зенита» Александр Горшков оценил перспективы полузащитника Зелимхана Бакаева в петербургском клубе.

«Да, изначально Зелимхан будет на замене, но если тренерский штаб хочет видеть Бакаева в «Зените», возможно, у него появится шанс», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

По мнению экс-игрока, через какое-то время Бакаев сможет составить конкуренцию полузащитнику Филипе Малкому, а затем и вовсе вытеснить его из состава «сине-бело-голубых».

Ранее сообщалось, что воспитанник «Спартака» Зелимхан Бакаев договорился об условиях контракта «Зенитом» и подпишет договор в ближайшее время.