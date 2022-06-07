Ребров озвучил самые яркие матчи в своей карьере

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров сказал, какие матчи ему запомнились в футбольной карьере.

«Самый запоминающийся матч? С «Ливерпулем» домашний, безумная игра. С «Зенитом», когда от Халка пенальти было. С «Тереком» тоже все безумно вспоминается», — передает слова Реброва «Спорт-Экспресс».

Экс-футболист заявил, что самой запоминающейся речью для него стала речь Промеса перед финалом Кубка России, были отличные слова во времена Дениса Глушакова, а также Георгий Джикия владеет таким умением.

Артём Ребров выступал в «Спартаке» с 2011 года, а в ноябре прошлого года заявил о завершении игровой карьеры, заняв должность технического координатора «красно-белых».