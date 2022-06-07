Спортдиректор «Ростова» не подтвердил информацию о том, что Карпин покинет команду и возглавит «Динамо»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на новость о том, что главный тренер команды Валерий Карпин может уйти в «Динамо».

«Ерунда полная, ни слова правды нет», — приводит слова Рыскина «Р-Спорт». Функционер добавил, что ему звонил журналист и задавал такой же вопрос. Рыскин ответил ему отрицательно, но после этого в СМИ всё равно появилась информация о том, что Карпин покинет команду.

Стоит отметить, что команда перед зимней паузой в чемпионате России занимала 14-е место и рисковала вылететь в ФНЛ. Но, после прихода Карпина клуб поднялся из зоны стыковых матчей, а финишировал «Ростов» в сезоне-2021/22 на девятой строчке в РПЛ.