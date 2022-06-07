Ильдемир Лопес, агент, представляющий интересы защитника Лукаса Фассона, в интервью «Евро-Футбол.Ру» объявил о том, что бразилец станет игроком «Локомотива» в ближайшее время.

«Да, действительно Лукас одной ногой в «Локомотиве», не стоит переживать, что сделка пока не объявлена, мы надеемся, что все будет оформлено в ближайшие несколько недель, торопиться смысла нет», — сказал представитель игрока.

21-летний бразилец в текущем сезоне чемпионата Бразилии принял участие лишь в одной из восьми встреч. Согласно порталу transfermarkt стоимость Фассона составляет полтора миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.