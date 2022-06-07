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Агент Фассона заявил, что сделка с «Локомотивом» близка к завершению эксклюзив

07 Июня 2022 • 15:38 Комментировать

Ильдемир Лопес, агент, представляющий интересы защитника Лукаса Фассона, в интервью «Евро-Футбол.Ру» объявил о том, что бразилец станет игроком «Локомотива» в ближайшее время.

«Да, действительно Лукас одной ногой в «Локомотиве», не стоит переживать, что сделка пока не объявлена, мы надеемся, что все будет оформлено в ближайшие несколько недель, торопиться смысла нет», — сказал представитель игрока.

21-летний бразилец в текущем сезоне чемпионата Бразилии принял участие лишь в одной из восьми встреч. Согласно порталу transfermarkt стоимость Фассона составляет полтора миллиона евро, его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Лукас Фассон
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