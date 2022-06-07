«Сочи» сохранит Маргасова

Футбольный агент Андрей Талалаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, заявил о том, что его клиент останется в клубе.

«На сегодняшний день Тимофей точно остается. Он наиграл определенное количество минут в сезоне, и его контракт был автоматически продлен еще на год», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

29-летний защитник перешел в «Сочи» в 2020 году. В прошедшем сезоне он принял участие в 33 играх, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач с учетом всех турниров. Согласно порталу transfermarkt стоимость игрока составляет полтора миллиона евро.