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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова заявил, что футболист готов сменить клуб

07 Июня 2022 • 15:13 Комментировать

Руслан Агаларов, отец лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, рассказал о будущем игрока.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Он официально не может вести переговоры. Все остальные вопросы к клубу», — приводит слова Агаларова «Спорт-Экспресс».

Отец футболиста заявил, что они поставили в известность уфимский клуб еще весной о том, что Гамид Агаларов хочет сменить команду, но одного желания недостаточно.

21-летний форвард в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах, в которых забил 20 мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах. По итогу сезона «Уфа» покинула высший российский дивизион.

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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Руслан Агаларов РПЛ Гамид Агаларов
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