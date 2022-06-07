Отец Агаларова заявил, что футболист готов сменить клуб

Руслан Агаларов, отец лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова, рассказал о будущем игрока.

«У Гамида действующий контракт с «Уфой». Он официально не может вести переговоры. Все остальные вопросы к клубу», — приводит слова Агаларова «Спорт-Экспресс».

Отец футболиста заявил, что они поставили в известность уфимский клуб еще весной о том, что Гамид Агаларов хочет сменить команду, но одного желания недостаточно.

21-летний форвард в минувшем сезоне принял участие в 33 встречах, в которых забил 20 мячей и сделал две голевые передачи во всех турнирах. По итогу сезона «Уфа» покинула высший российский дивизион.