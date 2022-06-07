Агент Обухова ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Оренбурга»

Агент Сергей Пушкин, представляющий интересы нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал об интересе других клубов к игроку.

«Были ли предложения по игроку со стороны клубов РПЛ? Нет, ничего не было. Даже если бы что-то было, то, навряд ли мы бы стали их рассматривать», — заявил агент «РБ Спорту».

По словам Пушкина, боссы команды хорошо относятся к игроку, он нужен наставнику, поэтому никто никуда уходить не собирается.

Владимир Обухов присоединился к «Оренбургу» в январе этого года. Он сыграл в 12 встречах, в которых смог забить шесть мячей и сделал одну результативную передачу во всех турнирах.