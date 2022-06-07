Ребров: Во время матча с Ваноли сложно работать

Бывший вратарь «Спартака», а ныне работающий в структуре клуба Артём Ребров, высказался о работе с наставником «красно-белых» Паоло Ваноли.

«Сложно ли сдерживать эмоции Ваноли в разговорах с арбитрами? Непросто, иногда и мне достается. Ваноли — человек эмоциональный. Иногда думаешь, как бы тебе сейчас не досталось!» — цитирует Реброва «Спорт-Экспресс».

По словам экс-голкипера, ему приходится уводить Ваноли от судей, чтобы команда не осталась без тренера до конца матча. Пока итальянец прислушивается, доверяет.

«Спартак» выиграл Кубок России под руководством Паоло Ваноли в год своего столетия.