Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне

Пресс-служба «Зенита» объявила полузащитника Клаудиньо лучшим футболистом команды в сезоне-2021/22.

По итогам голосования на официальном сайте команды бразилец набрал 35,66% голосов, он опередил Данила Кругового (18,78%) и Артёма Дзюбу (9,77%).

Этот сезон стал для Клаудиньо первым в составе команды из Санкт-Петербурга. Летом 2021 года он перешёл в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» за 12 миллионов евро.

За «Зенит» в сезоне-2021/22 он сыграл 31 матч во всех турнирах, в которых забил 10 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 25-летнего бразильца в 18 миллионов евро.