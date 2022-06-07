В «Факеле» ответили на вопрос об устранении недостатков

Один из представителей «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о продвижении работ по устранению замечаний от РФС.

«Работы ведутся, замечания устраняются, контракты подписаны. То же самое сегодня сказал и Максим Львович Митрофанов», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

«Факел» благодаря победе в последнем туре ФНЛ над «Балтикой» (1:0) занял второе место в турнирной таблице по итогам сезона 2021/22 и вышел в Российскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что воронежскому клубу выдали временный допуск стадиона к элитному дивизиону. «Факел» обязан устранить все недостатки до 6 июля, иначе команда не будет допущена к играм в РПЛ.