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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Факеле» ответили на вопрос об устранении недостатков

07 Июня 2022 • 14:10 Комментировать

Один из представителей «Факела» Роман Асхабадзе рассказал о продвижении работ по устранению замечаний от РФС.

«Работы ведутся, замечания устраняются, контракты подписаны. То же самое сегодня сказал и Максим Львович Митрофанов», — приводит слова Асхабадзе «Спорт-Экспресс».

«Факел» благодаря победе в последнем туре ФНЛ над «Балтикой» (1:0) занял второе место в турнирной таблице по итогам сезона 2021/22 и вышел в Российскую премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что воронежскому клубу выдали временный допуск стадиона к элитному дивизиону. «Факел» обязан устранить все недостатки до 6 июля, иначе команда не будет допущена к играм в РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фнл Роман Асхабадзе РПЛ
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