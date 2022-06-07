Йоканович не ведёт переговоры с «Динамо»

Сербский специалист Славиша Йоканович вряд ли в этом сезоне станет новым главным тренером московского «Динамо».

Агент серба Александар Радосавлевич сказал Sport24, что в данный момент никакие переговоры с «Динамо» или с другими российскими клубами не ведутся. Агент отметил, что сейчас Йоканович близко общается с зарубежными командами, так что не нужно создавать беспорядок.

Напомним, что до этого в прессе были слухи о том, что сербский наставник уже практически согласовал с московской командой контракт. До этого Йоканович работал с «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэмом» и другими клубами.