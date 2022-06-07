Стало известно, где, скорее всего, пройдёт матч за Суперкубок России

Поединок за Суперкубок России, в котором сойдутся «Зенит» и «Спартак», скорее всего, состоится в Санкт-Петербурге.

По информации «Спорт-Экспресса», первый матч нового сезона, с большой долей вероятности, состоится девятого июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Данный выбор обусловлен наличием выкатного поля, солидной коммерческой выгодой и занятостью других стадионов.

Напомним, что питерская команда в прошедшем сезоне уверенно выиграла чемпионский титул, а «красно-белые» стали обладателями Кубка России. В финале спартаковцы со счётом 2:1 обыграли «Динамо».