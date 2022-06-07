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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: Президент РПЛ в марте и правда говорил о том, что вылета не будет

07 Июня 2022 • 13:44 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил журналистам, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц и правда обещал командам мораторий на вылет из элитного дивизиона в этом сезоне.

Как приводит слова Газизова «Чемпионат», Хачатурянц в марте и правда говорил руководителям клубов о том, что вылета из РПЛ в этом сезоне не будет, так что глава «Рубина» Сайманов говорил правду.

«Я присутствовал при этом, и не раз», - отметил гендиректор «Уфы».

Напомним, что по итогам этого сезона в подэлитный дивизион из РПЛ отправились тульский «Арсенал», казанский «Рубин» и «Уфа». До этого руководитель казанского клуба Рустем Сайманов утверждал, что Хачатурянц обещал клубам ввести мораторий на вылет из РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Российская Премьер-Лига Уфа Шамиль Газизов Рустем Сайманов Ашот Хачатурянц
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