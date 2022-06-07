Газизов: Президент РПЛ в марте и правда говорил о том, что вылета не будет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил журналистам, что президент РПЛ Ашот Хачатурянц и правда обещал командам мораторий на вылет из элитного дивизиона в этом сезоне.

Как приводит слова Газизова «Чемпионат», Хачатурянц в марте и правда говорил руководителям клубов о том, что вылета из РПЛ в этом сезоне не будет, так что глава «Рубина» Сайманов говорил правду.

«Я присутствовал при этом, и не раз», - отметил гендиректор «Уфы».

Напомним, что по итогам этого сезона в подэлитный дивизион из РПЛ отправились тульский «Арсенал», казанский «Рубин» и «Уфа». До этого руководитель казанского клуба Рустем Сайманов утверждал, что Хачатурянц обещал клубам ввести мораторий на вылет из РПЛ.