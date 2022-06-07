Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» не будет удерживать Беленова

07 Июня 2022 • 13:14 Комментировать

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о перспективах опытного голкипера Александра Беленова в уфимской команде.

Как приводит слова Газизова Sport24, на данный момент Беленов является игроком уфимского клуба, так как у голкипера есть ещё один год по контракту с «Уфой». Функционер отметил, что если будут предложения по поводу трансфера Беленова, то команда из Башкортостана не будет удерживать 35-летнего вратаря.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Беленов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в четырёх из которых голкипер сумел отыграть на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Беленов Уфа Шамиль Газизов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
15:13 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова заявил, что футболист готов сменить клуб
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент Обухова ответил на вопрос о возможном уходе игрока из «Оренбурга»
14:49 · Россия. Премьер-лига
Ребров высказался о характере Ваноли
14:33 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Во время матча с Ваноли сложно работать
14:32 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо признан лучшим игроком «Зенита» в сезоне
14:22 · Россия. Премьер-лига
Воронин прокомментировал возможную работу в «Герте»
14:10 · Россия. Премьер-лига
В «Факеле» ответили на вопрос об устранении недостатков
13:54 · Россия. Премьер-лига
Йоканович не ведёт переговоры с «Динамо»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, где, скорее всего, пройдёт матч за Суперкубок России 2
13:44 · Россия. Премьер-лига
Газизов: Президент РПЛ в марте и правда говорил о том, что вылета не будет
13:33 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Победа «Спартака» в Кубке говорит о том, что сезон был хорошим
13:28 · Россия. ФНЛ
Газизов: Все мысли «Уфы» о ФНЛ, а об РПЛ мы не думаем
13:22 · ФНЛ-2. Группа 1
Хиддинк отреагировал на закрытие «Анжи»
13:14 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» не будет удерживать Беленова
13:08 · Россия. Премьер-лига
Ребров: Зарема берёт удар на себя, чтобы на игроков не было давления
Все новости
Рекомендуем