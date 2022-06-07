«Уфа» не будет удерживать Беленова

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о перспективах опытного голкипера Александра Беленова в уфимской команде.

Как приводит слова Газизова Sport24, на данный момент Беленов является игроком уфимского клуба, так как у голкипера есть ещё один год по контракту с «Уфой». Функционер отметил, что если будут предложения по поводу трансфера Беленова, то команда из Башкортостана не будет удерживать 35-летнего вратаря.

Напомним, что в прошедшем сезоне Александр Беленов провёл в российском чемпионате 27 поединков, в четырёх из которых голкипер сумел отыграть на ноль.