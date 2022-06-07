Агаларов уйдёт из «Уфы»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал журналистам о том, что молодой российский форвард Гамид Агаларов всё же покинет уфимскую команду.

Как приводит слова Газизова Sport24, молодой российский футболист точно покинет «Уфу» в это трансферное окно. Гендиректор команды из Башкортостана отметил, что стоимость Агаларова сейчас в два раза выше рыночной.

Напомним, что Гамид Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ по итогам прошлого сезона. 21-летний форвард забил 19 голов в 29 матчах. В услугах Агаларова заинтересованы как российские клубы, так и зарубежные.