Ребров назвал лидеров «Спартака»

Экс-голкипер, а ныне технический директор «Спартака» Артём Ребров рассказал журналистам о лидерах московской команды.

Ребров сказал «Спорт-Экспрессу», что в «Спартаке» есть группа футболистов, которая говорит что-то в определённые моменты. Экс-вратарь отметил, что это всегда происходит спонтанно.

«Одним из лидеров команды является Куинси Промес, который больше взаимодействует с иностранцами, а Джикия — с русскими игроками. Часто общаются с командой Жиго и Зобнин», - добавил Ребров.

Напомним, что спартаковцы в прошедшем сезоне заняли лишь десятую строчку в РПЛ, но зато сумели выиграть Кубок России.