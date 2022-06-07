Дюпин назвал команду, за которую будет играть в следующем сезоне

Голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин рассказал журналистам о том, где он будет играть в следующем сезоне.

Дюпин сказал «РБ-Спорту», что он собирается остаться в казанской команде ещё на один сезон. Голкипер отметил, что у него есть ещё один год по контракту с «Рубином», а предложений от других клубов он пока что-то не получал.

Напомним, что в прошедшем сезоне 34-летний Юрий Дюпин провёл в российском чемпионате 29 поединков, в пяти из которых голкипер сумел отыграть на ноль. «Рубин» же в итоге занял лишь 15-ю строчку в таблице и напрямую вылетел в ФНЛ.