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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов поблагодарил экс-тренера «Уфы» Стукалова

07 Июня 2022 • 12:35 Комментировать

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался по поводу работы бывшего наставника уфимской команды Алексея Стукалова.

Как приводит слова Газизова Sport24, российский тренер сделал всё возможное для того, чтобы сохранить команду в элитном дивизионе. Функционер отметил, что хотел бы поблагодарить Стукалова за работу, так как не каждый тренер сможет выдержать подобное испытание.

«Мы попрощались с ним на хорошей ноте», - добавил Газизов.

Напомним, что футболисты «Уфы» под руководством Алексея Стукалова не сумели сохранить прописку в РПЛ. В стыковых матчах клуб из Башкортостана проиграл «Оренбургу».

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов Алексей Стукалов
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