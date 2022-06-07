Футболистка сборной России совершила каминг-аут

Известная российская футболиста Надежда Карпова, которая сейчас выступает за «Эспаньол», призналась в своей нетрадиционной ориентации.

Карпова рассказала о своей ориентации в интервью ВВС. Футболистка сборной России отметила, что она перестала бояться обычных вещей и хочет совершить каминг-аут.

«Никто не сможет меня упрекать в том, что я живу вместе с женщиной», - добавила Карпова.

Напомним, что Надежда Карпова провела в составе российской сборной по футболу 24 встречи, в которых отметилась шестью забитыми мячами. Последние годы спортсменка выступает в Испании, где россиянка также защищала цвета «Севильи» и «Валенсии».