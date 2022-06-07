Экс-игрок ЦСКА: Зачем Федотову в штабе нужны братья Березуцкие?

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу возможного перехода наставника «Сочи» Владимира Федотова в «армейскую» команду.

Гришин сказал «Чемпионату», что есть большая разница между тем, как работать в ЦСКА и «Сочи», так что нужно будет посмотреть на то, как пойдёт у Федотова в московском клубе. Экс-игрок отметил, что новому тренеру вряд ли нужны будут братья Березуцкие.

«Зачем Федотову в штабе нужны Березуцкие? Никому от этого лучше не будет», - добавил Гришин.

Напомним, что Владимир Федотов может покинуть сочинский клуб и возглавить московский ЦСКА.