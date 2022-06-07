Тихонов - о возможном уходе Федотова в ЦСКА: Нужно быть готовым к работе с такой командой

Бывший наставник «Енисея» и «Крыльев Советов» Андрей Тихонов высказался по поводу возможного перехода тренера «Сочи» Владимира Федотова в московский ЦСКА.

Тихонов сказал в эфире «Матч Премьер», что весьма странно покидать клуб, где у тебя всё хорошо и где ты пользуешься доверием руководства. Экс-игрок «Спартака» отметил, что нужно быть готовым к работе с такой командой, как ЦСКА.

«Если в «Сочи» он проиграет три или четыре матча, то ему никто и ничего не скажет, а в ЦСКА его могут уволить», - добавил Тихонов.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что Федотов может в ближайшее время возглавить «армейский» клуб.