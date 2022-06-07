«Химки» в ближайшее время закроют все долги

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, когда подмосковный клуб решит вопрос с долгами.

Терюшков сказал ТАСС, что никаких проблем с погашением долгов у «Химок» не будет. Функционер отметил, что с вероятностью в 100 процентов до 15 июня все долги перед футболистами и сотрудниками подмосковной команды будут погашены и у РФС больше не будет вопросов по этому поводу.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Химки» заняли 13-ю строчку в РПЛ. В стыковых матчах подопечные Сергея Юрана обыграли «СКА-Хабаровск».