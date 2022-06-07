Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов не собирается возвращаться в «Химки»

07 Июня 2022 • 11:39 Комментировать

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал журналистам о том, что точно не планирует возвращаться в подмосковную команду.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что пока никаких планов на будущее у него нет, так что он открыт для новых предложений. Экс-голкипер сборной России отметил, что возвращаться в подмосковные «Химки» он точно не намерен.

«Это несолидно и несерьёзно, хотя никакого конфликта в «Химках» у меня не было», - добавил Габулов.

Напомним, что Владимир Габулов недавно покинул пост генерального директора подмосковной команды.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Габулов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Июня
12:43 · Россия. Премьер-лига
Дюпин назвал команду, за которую будет играть в следующем сезоне
12:35 · Россия. Премьер-лига
Газизов поблагодарил экс-тренера «Уфы» Стукалова
12:26 · Россия. Премьер-лига
Футболистка сборной России совершила каминг-аут 2
12:21 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок ЦСКА: Зачем Федотову в штабе нужны братья Березуцкие?
11:56 · Россия. Премьер-лига
Тихонов - о возможном уходе Федотова в ЦСКА: Нужно быть готовым к работе с такой командой
11:44 · Россия. Премьер-лига
«Химки» в ближайшее время закроют все долги
11:39 · Россия. Премьер-лига
Габулов не собирается возвращаться в «Химки»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Газизов: «Уфа» сменила бы название, если бы осталась в РПЛ
11:05 · Россия. Премьер-лига
Бразильский клуб не будет выкупать Рошу у «Спартака»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Уотфорда» Ивич готов поработать в РПЛ
10:39 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов: У «Краснодара» всё отлично с финансированием
10:31 · Россия. Премьер-лига
Мамаеву запретили уезжать за рубеж из-за долгов по алиментам
10:17 · Россия. ФНЛ
В РФС высказались по поводу финансовых проблем «Томи»
09:45 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» практически договорилось с новым тренером
09:38 · Россия. Премьер-лига
Аршавин — о Суперкубке России: Представители «Спартака» ищут проблему там, где её нет
Все новости
Рекомендуем