Габулов не собирается возвращаться в «Химки»

Бывший генеральный директор «Химок» Владимир Габулов рассказал журналистам о том, что точно не планирует возвращаться в подмосковную команду.

Габулов сказал «Спорт-Экспрессу», что пока никаких планов на будущее у него нет, так что он открыт для новых предложений. Экс-голкипер сборной России отметил, что возвращаться в подмосковные «Химки» он точно не намерен.

«Это несолидно и несерьёзно, хотя никакого конфликта в «Химках» у меня не было», - добавил Габулов.

Напомним, что Владимир Габулов недавно покинул пост генерального директора подмосковной команды.