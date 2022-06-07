Газизов: «Уфа» сменила бы название, если бы осталась в РПЛ

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, что команда из Башкортостана могла сменить название, если бы осталась в РПЛ.

Газизов сказал в эфире «Матч ТВ», что уфимский клуб уже давно взял путь ухода от государственного финансирования. Функционер отметил, что у «Уфы» было предложение переименовать команду, если бы клубу удалось остаться в элитном дивизионе.

«Если бы всё получилось, то бюджет «Уфы» был бы около 900 миллионов рублей», - добавил Газизов.

Напомним, что уфимская команда заняла 14-ю строчку в таблице РПЛ, но в стыковых матчах проиграла «Оренбургу» и в итоге отправилась в ФНЛ.