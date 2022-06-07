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Бразильский клуб не будет выкупать Рошу у «Спартака»

07 Июня 2022 • 11:05 Комментировать

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани рассказал журналистам о том как обстоят дела с возможным трансфером Педро Роши в бразильский клуб «Атлетико Паранаэнсе».

Каттани сказал Metaraitings.ru, что московской команде не поступало никаких официальных предложений от «Атлетико Паранаэнсе». Итальянский специалист отметил, что, более того, бразильский клуб вообще не собирается делать никаких предложений и выкупать Рошу.

Напомним, что бразильский форвард выступал за «Атлетико Паранаэнсе» на правах арендного соглашения. В десяти матчах бразильского чемпионата Педро Роша отметился одним забитым мячом и двумя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Атлетико Паранаэнсе Лука Каттани Педро Роша
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