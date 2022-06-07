Экс-тренер «Уотфорда» Ивич готов поработать в РПЛ

Известный сербский специалист Владимир Ивич в разговоре с журналистами рассказал о том, что вполне готов к тому, чтобы поработать в российском чемпионате.

Ивич сказал «РБ-Спорту», что он не будет комментировать слухи о предложении от московского ЦСКА, так как не готов обсуждать конкретные клубы.

«На вопрос о ЦСКА я никогда не отвечу, но не имею ничего против того, чтобы поработать в России», - отметил тренер.

Напомним, что Владимир Ивич до этого тренировал «Уотфорд», ПАОК, «Маккаби» и другие команды. До этого в прессе ходили слухи о том, что серб может возглавить «армейцев».