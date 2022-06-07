Митрофанов: У «Краснодара» всё отлично с финансированием

Один из руководителей РФС Максим Митрофанов рассказал журналистам о том, как обстоят дела с финансированием у «Краснодара».

Как приводит слова Митрофанова Sport24, у представителей РФС нет никаких опасений по поводу того, что краснодарская команда может сняться с чемпионата из-за финансовых трудностей.

«У «Краснодара» всё отлично с финансированием, так как команда решили все свои проблемы», - отметил Митрофанов.

Напомним, что в прошедшем сезоне футболисты «Краснодара» даже без легионеров сумели в итоге занять четвёртую строчку в таблице российского чемпионата.